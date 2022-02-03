У київському парку "Орлятко" розгромили нову сцену: хто за цим стоїть (відео)

Зіпсували міське майно швидше за все підлітки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у парку "Орлятко" зіпсували нову сцену. У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" сайту "Сьогодні" розповіли, що перші факти вандалізму там помітили ще навесні 2021 року.

Місцеві жителі навіть зняли відео, як діти лазять під дахом сцени, і саме там уже було видно зламане перекриття.

Реклама

Концертний комплекс "Джерело" з критою сценою було встановлено в рамках капітального ремонту парку "Орлятко" у 2020 році.

"На цей рік заплановано відремонтувати перекриття сцени", – повідомили у "Київзеленбуді".

Знищили Маленького принца

Нагадаємо, вандали двічі поглумилися над культовою скульптурою Маленького принца, яка вже багато років прикрашає Пейзажну алею. Принцу відірвали праву бронзову руку, в якій він тримав шаблю, а за кілька днів до цього невідомі вирвали бронзову фігурку лисеняти біля ніг Маленького принца.

Реклама

Раніше ми повідомляли: