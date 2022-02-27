У київському ТЦ намагалися вчинити теракт – подробиці

У столиці впіймали злочинців / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 27 лютого намагалися вчинити теракт в одному із супермаркетів міста.

Про це повідомив військкор Андрій Цаплієнко в Telegram.

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"Спробу теракту в "Рівер-Молл" у Києві зупинено", – написав він.

Зловмисника було зупинено правоохоронцями / Фото: Telegram

У Києві розвідники розгромили групу кадировців на швидкій

У Києві бійцями ГУР знешкоджено групу небезпечних диверсантів-кадировців. Вони пересувалися містом каретою швидкої допомоги. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

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"Щойно доблесними українськими військовими розвідниками (ГУР МОУ) у Києві було частково розстріляно, частково затримано групу чеченських диверсантів, які пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.