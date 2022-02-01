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У київській багатоповерхівці раптово відключили газ: є загроза вибуху

Валентина Шаповал
1 лютого, 12:35
Усунути неполадки має керуюча компанія будинку

Газ планують підключити знову / Колаж "Сьогодні"

У Києві в Оболонському районі тимчасово відключили газодному з будинків. Все через електричний потенціал на внутрішньому газопроводі. Це може бути небезпечним для мешканців будинку.

Про це повідомляє Київгаз.

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Що відомо

Газ відключили в будинку на вулиці Маршала Малиновського, 11Б, проте його одразу відновлять, коли керуюча компанія будинку усуне неполадки (наявність потенціалу на внутрішньому газопроводі).

Чому міг виникнути електричний потенціал на газопроводі?

  • несправне заземлення будівель,
  • несанкціонований відбір електроенергії при відмотуванні приладів обліку електроенергії механічного типу та використанні газопроводу як "земля",
  • використання газопроводів для заземлення електричних приладів,
  • прокладання електрокабелів, а також встановлення електроприладів та електричних розеток на забороненій відстані від газопроводів.

Чи зміняться тарифи на газ у лютому

Найвигіднішу річну пропозицію, у порівнянні з січнем, запропонувала компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн/куб. м. Інші компанії, які свої річні пропозиції залишили на рівні:

  • "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м;
  • Neogas – 7,80 грн за куб. м;
  • "Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
  • "Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн/куб. м;
  • Паливенерго – 7,90 грн за куб. м;
  • Енергогарантія – 7,95 грн/куб. м.

НАК "Нафтогаз України" свій річний тариф не змінила, він становить 7,96 грн/кубометр.

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Інші компанії виставили цінники в межах 7,98-11,99 грн за кубометр.

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