У київській багатоповерхівці раптово відключили газ: є загроза вибуху

Газ планують підключити знову / Колаж "Сьогодні"
У Києві в Оболонському районі тимчасово відключили газодному з будинків. Все через електричний потенціал на внутрішньому газопроводі. Це може бути небезпечним для мешканців будинку.
Про це повідомляє Київгаз.
Що відомо
Газ відключили в будинку на вулиці Маршала Малиновського, 11Б, проте його одразу відновлять, коли керуюча компанія будинку усуне неполадки (наявність потенціалу на внутрішньому газопроводі).
Чому міг виникнути електричний потенціал на газопроводі?
- несправне заземлення будівель,
- несанкціонований відбір електроенергії при відмотуванні приладів обліку електроенергії механічного типу та використанні газопроводу як "земля",
- використання газопроводів для заземлення електричних приладів,
- прокладання електрокабелів, а також встановлення електроприладів та електричних розеток на забороненій відстані від газопроводів.
Чи зміняться тарифи на газ у лютому
Найвигіднішу річну пропозицію, у порівнянні з січнем, запропонувала компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн/куб. м. Інші компанії, які свої річні пропозиції залишили на рівні:
- "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м;
- Neogas – 7,80 грн за куб. м;
- "Трейд КП Луцькводоканал" – 7,88 грн/куб. м;
- "Черкасигаз Збут" та "Уманьгаз Збут" – 7,89 грн/куб. м;
- Паливенерго – 7,90 грн за куб. м;
- Енергогарантія – 7,95 грн/куб. м.
НАК "Нафтогаз України" свій річний тариф не змінила, він становить 7,96 грн/кубометр.
Інші компанії виставили цінники в межах 7,98-11,99 грн за кубометр.
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