У Київській області окупанти обстріляли авто мирних жителів: є загиблий і поранений

Російські найманці розстріляли автомобіль мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні
Біля селища Бабинці Бучанського району російські військові обстріляли цивільне авто. В результаті вбито одного чоловіка.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
"Увага! Окупанти розстріляли цивільну автівку! Біля селища Бабинці Бучанського району російські військові відкрили вогонь по авто з цивільними. Одного чоловіка вбито, іншого поранено", – написав журналіст.
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