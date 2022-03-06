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На Київщині російські військові розбомбили церкву Московського патріархату (фото)

Валентина Шаповал
6 березня, 18:29
Церква знаходиться у селі Бобрик

Церква була Московського Патріархату / Колаж "Сьогодні"

У селі Бобрик Київської області російські військові розбомбилицерква Московського Патріархату.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

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""Руський світ" розбомбив церкву Московського Патріархату в селі Бобрик Київської області. Московський патріархат має щось вирішити, висловитися", – йдеться у повідомленні.

Російські військові розбомбили церкву Московського Патріархату. Фото: Олексій Гончаренко

Ситуація в Україні 6 березня