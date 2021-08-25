У Київській області поліцейський збив пішохода

На знімку місце аварії в селі Нові Петрівці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області (близько Вишгорода) сталася аварія за участю поліцейського. Інцидент трапився пізно ввечері 24 серпня в селі Нові Петрівці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Київській області в Facebook.

"28-річний старший лейтенант поліції на автомобілі Volkswagen рухався по вулиці Свято-Покровська, де сталося зіткнення з пішоходом, який вибіг на проїжджу частину неосвітленої ділянки дороги в непризначеному для переходу місці", – йдеться в повідомленні.

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Постраждалого 1998 року народження і поліцейського госпіталізували.

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"Зараз Державне бюро розслідувань проводить розслідування за даним фактом", – додають в поліції.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.