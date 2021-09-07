У Київській області дотла згоріла церква (фото)

Церква Іоанна Богослова згоріла повністю. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області 7 вересня загорілася церква Іоанна Богослова. НП подія сталася в селі Брилівка, Ставищенській територіальної громади.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Київської області.

"Пожежа локалізована о 6:35 і повністю ліквідована о 08:10", – йдеться в повідомленні.

Пожежники гасять вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"

На місці виклику працювали 16 людина особового складу та чотири одиниці техніки.

Вогонь поширився по всій території будівлі. Фото: прес-служба ДСНС

Реклама

Причина пожежі встановлюється.

На місці працювало 4 одиниці спецтехніки. Фото: прес-служба ДСНС

Пожежа в Костелі Святого Миколая

Це не перша пожежа за останній час. Нещодавно в Києві загорівся Костел святого Миколая на вулиці Велика Васильківська, 75.

"Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і чотири одиниці техніки ліквідують пожежу в Костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі. Ранг пожежі – 2", – повідомив Кличко.

Раніше ми писали: