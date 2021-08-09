У Київській області спалах сальмонельозу: отруїлися семеро чоловік

Епідеміологічне розслідування триває – відсторонили від роботи п'ять чоловік з числа персоналу закладу

Масове харчове отруєння. Фото: колаж "Сьогодні"

Відразу сім чоловік захворіли на сальмонельоз в Білій церкві (Київська область). Пов'язують вони своє захворювання з вживанням готових страв в одному із закладів громадського харчування міста.

Про це повідомили в Білоцерківському відділі ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

Перевірка безпеки харчових продуктів в закладі виявила ряд порушень, зокрема, інспектори побачили неналежні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів і виготовлення готових страв, продукцію з вичерпаним терміном реалізації та персонал, який не має санкнижок.

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"Зараз робота закладу громадського харчування тимчасово припинена. Усунені від роботи п'ять чоловік з числа персоналу закладу, який працював без проходження медичного огляду", – пишуть в повідомленні.

Також вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до вживання продукцію.

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