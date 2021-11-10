Без сертифіката — нікуди: на Київщині посилили карантинні обмеження

Скористатися транспортом сможуть лише ті, у кого є COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус/Колаж: "Сьогодні"
У Київській області посилюються обмеження на користування громадським транспортом. Це пов'язано з погіршенням ситуації з коронавірусом.
Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.
Нові правила – які та коли почнуться діяти?
Нові правила набирають чинності з 13 листопада. Щоб скористатися громадським транспортом у Київській області, при собі потрібно мати один із наступних документів:
- COVID-сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації;
- негативний ПЛР-тест або експрес-тест, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;
- довідку про одужання від коронавірусу. Водночас вона повинна бути підтверджена у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг з використанням застосунку "Дія".
Коли скасують обмеження – невідомо.
Ситуація з COVID-19 у Києві
У Києві заповненість COVID-ліжок у медзакладах на сьогодні становить 73%. Окремі лікарні столиці заповнені на 99-100%.
"85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем заповнені більш ніж на 70%. Нагадую, що сьогодні для прийому хворих підготовлено понад 6 тис. ліжок. З них близько 90% у комунальних медустановах забезпечені киснем. Є майже 500 апаратів ШВЛ", – розповів мер Києва Віталій Кличко.
У столиці України всього 272 тис. 768 підтверджених випадків коронавірусу, а за останню добу – 1740 випадків. Усього летальних випадків 6677 (за добу – 73). За час пандемії одужали 236 151 особа (за добу – 975). Зазначимо, що за тиждень у Києві захворіли 9209 осіб.
Читайте також
- В Україні масово відстороняють працівників без щеплення від коронавірусу. Вони можуть повернутися до виконання своїх обов'язків, але для цього потрібний COVID-сертифікат.
- Черкаська область запроваджує додаткові обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19.