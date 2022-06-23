У Київраді ухвалили рішення щодо укриття у школах: що зміниться

Влада Києва відремонтує укриття для школярів. Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 23 червня, Київрада схвалила рішення, яке дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де бомбосховищ немає. Адже війна триває і залишається загроза ракетного обстрілу столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами міського голови, необхідно привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садочках.
"Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", – зазначив Кличко.
Де шукати бомбосховища у різних містах України
Сайт "Сьогодні" зібрав список адрес бомбосховищ у великих містах України.
Київ
Кількість укриттів у столиці
- 3687 цокольних та підвальних приміщень;
- 409 підземних паркінгів;
- 272 підземні переходи;
- 47 підземних приміщень метрополітену;
- 514 сховищ.
Повний список укриттів по містах України можна переглянути за посиланням.