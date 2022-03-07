У Макарові російські війська обстріляли хлібозавод: є 13 загиблих

На територію потрапили російські снаряди / Колаж "Сьогодні"
У Макарові на Київщині російські снаряди влучили на територію місцевого хлібозаводу. Рятувальники з-під завалу дістали тіла 13 людей.
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів 5 людей, а також знайшли тіла 13 загиблих.
"Ви відповідатимете за кожного нашого загиблого, мразоти! Вас зненавидів увесь світ! Назавжди", – написав Олексій Гончаренко.
Ракетний удар по аеропорту Вінниці: рятувальники дістали з-під завалів 9 загиблих
У Вінниці російські війська повністю знищили місцевий аеропорт. В нього влучило 8 ракет. На аеродромі також базується 456-та окрема змішана авіаційна бригада (Ан-26, Ан-24, Мі-8).
З-під завалів на території аеропорту "Вінниця" дістали вже 15 людей. Загинули 9 осіб (5 цивільних та 4 військових). Рятувальники продовжують пошукові роботи.
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