У парку Києва помітили великого бобра (відео)

У столиці знайшли бобра у парку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у парку "Перемога" знову знайшли бобра. Тварина гризла вербу, а також занурювалась у воду.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".

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Бобер із парку "Перемога" гриз молоду вербу, а комунальники кажуть, що тварина може повалити три-чотири дерева на тиждень.

"Екологи кажуть, що бобри обирають для поселення лише чисті водоймища, де є бобри – там чиста вода. Міські бобри майже не будують греблі, але дуже активно гризуть дерева", – пишуть у Мережі.

Що відомо про столичного бобра?

У комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Дніпровського району кажуть, що добре знають про витівки бобра з парку "Перемога".

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Раніше у водоймі парку мешкали три бобри, а тепер залишився один. Але його не ганяють комунальники, навпаки, дбають про тварину.

"Бобер живе на озері у парку "Перемога" близько 10 років. Настала весна, і він прокинувся. Ймовірно, у парку постраждає 2-3 дрібні дерева. За рік він може зіпсувати до 5 дерев верби. Збитки не такі вже й великі, як від деяких відвідувачів парку. Ми висадимо нові дерева", – розповіли у КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

Ніхто не планує відловлювати та переселяти бобра.

"Бобер – це природне явище, за яким потрібно спостерігати та отримувати задоволення. Якщо він мешкає на водоймі, значить вода в ній чиста", – додають комунальні працівники.

У парку Києва прокинувся бобер-одинак

У парку "Перемога" розходився бобер. Тварина почала точити місцеві верби. Втім, співробітники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району говорять, що бобер особливої шкоди парку не завдає, а його присутність свідчить про те, що вода в місцевих водоймах дуже чиста.

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До 2009 року у парку "Перемога" проживали двоє бобрів, але до цього часу тут залишився один – бобер-одинак.

"Щороку тварина навесні і восени, в сезон активної заготівлі деревини, починає псувати дерева. Бобер валить три-чотири дерева і точить тільки верби. З одного боку – це проблема, але з іншого – це природний процес, і ми вважаємо, що боротися з бобром не варто. Якщо він так довго живе в нашому парку – значить, вода в озері дуже чиста, в болоті він би не жив. Я б більше хвилювався за самого бобра, ніж за дерева, адже верба може рости і на корі. До того ж, ми регулярно засаджуємо берега водойми вербами, і вони дуже швидко ростуть", – пояснює сайту Сьогодні" Євген Ковшун, директор КП УЗН Дніпровського району.

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