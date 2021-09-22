У роботі Київського метрополітену будуть зміни через футбольний матч: список станцій

На трьох станціях буде обмежений вхід і вихід / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці сьогодні, 22 вересня, можуть обмежити роботу кількох станцій у Київському метрополітені. Зміни в роботі пов'язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Динамо – Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Так, перед початком матчу в Києві можуть закрити станцію "Олімпійська" на вхід.

Після завершення гри можливе закриття входу на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Зазначається, що відповідне рішення прийнято для забезпечення безпеки жителів і запобігання масовому скупченню пасажирів на платформах станцій.

Коли побудують другий вихід з "Вокзальної"

Раніше ми розповідали, що станція "Вокзальна" одна з найбільш завантажених у київському метро. На єдиному вході, який служить місту понад 60 років, шикуються величезні черги пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають в столицю на роботу з передмість.

Що каже влада?

Міська влада вже багато років обіцяє побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.

Минулого року Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проєкту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проєкту тоді оцінювалася в більш ніж 71 мільйон гривень.

"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції "Вокзальна". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Київський метрополітен".

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