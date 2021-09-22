У роботі Київського метрополітену будуть зміни через футбольний матч: список станцій

На трьох станціях буде обмежений вхід і вихід / Фото: Колаж: Сьогодні
У столиці сьогодні, 22 вересня, можуть обмежити роботу кількох станцій у Київському метрополітені. Зміни в роботі пов'язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Динамо – Шахтар.
Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook.
Так, перед початком матчу в Києві можуть закрити станцію "Олімпійська" на вхід.
Перегінний тунель на Виноградар закінчили, але терміни будівництва зриваються. Що кажуть в Київському метрополітені
Після завершення гри можливе закриття входу на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Зазначається, що відповідне рішення прийнято для забезпечення безпеки жителів і запобігання масовому скупченню пасажирів на платформах станцій.
Коли побудують другий вихід з "Вокзальної"
Раніше ми розповідали, що станція "Вокзальна" одна з найбільш завантажених у київському метро. На єдиному вході, який служить місту понад 60 років, шикуються величезні черги пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають в столицю на роботу з передмість.
Що каже влада?
Міська влада вже багато років обіцяє побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.
Минулого року Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проєкту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проєкту тоді оцінювалася в більш ніж 71 мільйон гривень.
"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції "Вокзальна". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Київський метрополітен".
Раніше ми писали:
- Чоловік зупинив рух поїздів у київському метро
- Таємниці Київського метрополітену: про станцію втрачених речей
- Таємниці Київського метрополітену: станція з ліліями, очеретом і зоряним небом на пероні