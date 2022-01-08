У змові? У супермаркеті Києва охоронець допоміг злодію пограбувати покупця (відео)

У київському супермаркеті сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в одному із супермаркетів охоронець допоміг злодію відкрити камеру зберігання та обікрасти покупців. Момент потрапив на відео.

Про це повідомляє "Оперативний".

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Охоронець у змові зі злодієм?

За словами постраждалих, вони поклали речі у камеру зберігання у магазині Сільпо, що знаходиться на вулиці Підлісній, 1.

Після цього покупці виявили, що в їхній комірці ключ, як у них, але речей усередині немає.

По камерах видно, що охоронець відкрив комірку невідомому чоловікові, а той витягнув речі.

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"До речі, після всього охорона ще дозволила собі спілкуватися некоректно. Може хто впізнає цього любителя чужого?" – написали постраждалі покупці.

У Києві охоронець побив дівчину

У Києві 4 жовтня в сквері на Гейдара Алієва охоронець вдарив дівчину по обличчю. Її подруга зняла цей момент на камеру.

У ніч на понеділок, 4 жовтня, в одному з парків Києва охоронець підійшов до двох дівчат і вдарив одну з них по обличчю. Її подруга зняла це на камеру. Постраждала дівчина стверджує, що чоловік вдарив її без причини.

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