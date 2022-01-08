У змові? У супермаркеті Києва охоронець допоміг злодію пограбувати покупця (відео)

У київському супермаркеті сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві в одному із супермаркетів охоронець допоміг злодію відкрити камеру зберігання та обікрасти покупців. Момент потрапив на відео.
Про це повідомляє "Оперативний".
Охоронець у змові зі злодієм?
За словами постраждалих, вони поклали речі у камеру зберігання у магазині Сільпо, що знаходиться на вулиці Підлісній, 1.
Після цього покупці виявили, що в їхній комірці ключ, як у них, але речей усередині немає.
По камерах видно, що охоронець відкрив комірку невідомому чоловікові, а той витягнув речі.
"До речі, після всього охорона ще дозволила собі спілкуватися некоректно. Може хто впізнає цього любителя чужого?" – написали постраждалі покупці.
У Києві охоронець побив дівчину
У Києві 4 жовтня в сквері на Гейдара Алієва охоронець вдарив дівчину по обличчю. Її подруга зняла цей момент на камеру.
У ніч на понеділок, 4 жовтня, в одному з парків Києва охоронець підійшов до двох дівчат і вдарив одну з них по обличчю. Її подруга зняла це на камеру. Постраждала дівчина стверджує, що чоловік вдарив її без причини.
Подруги увімкнули камеру телефону ще до того, як охоронець почав до них підходити. Дівчата написали заяву в поліцію і передали відео.
У коментарях дівчина розповіла, що відпочивала в парку з подругою. Вони взяли з собою їжу і пляшку вина.
"Він попередив, що пити не можна. Ми її і не відкрили. Він прийшов через 2 хвилини, почав грубо виганяти нас, подруга почала знімати хамство. І через секунду він вдарив", – написала дівчина.