У випадку нападу РФ на Київ енергоресурсів у столиці вистачить на 10 днів — Кличко

Кличко зазначив, що столичні лікарні та соціальні установи не залишаться без світла і тепла/Фото: колаж: "Сьогодні"
Голова Київської міської державної адміністрації та мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі надзвичайної ситуації столичні лікарні та соціальні установи не залишаться без світла та тепла.
Про це міський голова Києва повідомив під час брифінгу 14 лютого, який був проведений у зв'язку з можливою подальшою агресією РФ.
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"У координації з НЕК "Укренерго" ми знайшли можливості та забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ. З грудня у постійній роботі перебувають 3-4 блоки", — розповів мер.
Чиновник наголосив, що це дозволить у складній ситуації з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання Києва. Йдеться насамперед про медичні установи, підприємства критичної інфраструктури та соціальні установи.
"Створено запаси палива, встановлено електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом, медустанов, аварійних служб і ТЕЦ столиці на період до 10 діб", — наголосив глава міста.
Кличко зауважив, що всі установи, які в разі НС будуть переведені на резервні енергоносії, відпрацьовують цей процес уже зараз. Також він повідомив, що ці підприємства не залишаться без зв'язку в разі, якщо зникне інтернет і мобільний зв'язок, оскільки вони обладнані апаратами безперебійної мережі.
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