У супермаркетах Києва продають хліб з небезпечним "сюрпризом" (фото)

У Мережі піднялася хвиля невдоволення, люди роблять припущення, як рукавичка могла потрапити в хліб / Фото: колаж "Сьогодні"
В Оболонському районі Києва в одному з супермаркетів продають хліб з "сюрпризом" – в ньому знайшли будівельну рукавичку.
Про це повідомляє "Життя Оболонського району та Мінського масиву" у Facebook.
"Кому хліба з будівельною рукавичкою? Varus в ТЦ "Оазис" на Героїв Дніпра, варто подумати про подальшу співпрацю з цим постачальником", – йдеться в повідомленні.
У коментарях під постом кияни дивуються, як таке взагалі могло статися. А хтось робить припущення або захищає мережу супермаркетів.
"Тю, не подобається – не їжте", "Без м'яса хоч", "Ну так це не від магазину залежить, треба дивитися хто і де хліб випікав", "Найімовірніше рукавичка була вже з борошном... Бо на пекарні ніхто в таких не ходить, і навіть якщо б впала, її б побачили в тістомісі", – пишуть у коментарях.
Раніше ми повідомляли, що:
- в Дніпропетровській області продавали булочки з гумовими виробами. Одна з таких попалася українці Насті Давиденко в одному з "Ашанів" в Кривому Розі.
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