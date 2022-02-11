В Україні буде тепло! Прогноз погоди на 11 лютого

Сьогодні в Україні буде "плюсова" температура/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 11 лютого, буде теплою. Однак у деяких областях очікуються опади. Подекуди температура повітря сягатиме 11 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні опади у вигляді дощу прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Мокрий сніг з дощем йтиме в Сумській та Харківській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +9 градусів. На сході очікується 4-8 градусів тепла.

У північних регіонах — +5-9 градусів. На півдні прогнозують 9-11 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не прогнозують, +5-7 градусів, а в Сімферополі теж буде сухо — 9-11 градусів вище нуля.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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