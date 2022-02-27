В Україні збили крилату ракету, випущену з Білорусі

Столицю обстрілюють четвертий день / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові збили ракету, яку війська РФ випустили по Києву.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Повітряні сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий військовий злочин РБ та РФ", – заявив головком Залужний.

СБУ перехопила розмову бойовиків

Раніше українські розвідники перехопили розмови бойовиків "ЛДНР", які посилено обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на Донбасі. На записі терористи дивувалися, що ЗСУ не піддаються на провокації, і зізналися, що в ОРДЛО звезли чеченців.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

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Сьогодні з самого ранку до Харкова в'їхали кілька одиниць легкої броньованої технікисупротивника, але її вже зустріли вогнем наші захисники.