В Україні посилили покарання за незаконне проникнення до Чорнобильської зони

Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроект – 269 нардепів його підтримали

Документ по Чорнобилю допрацьовують відповідно до пропозицій і зауважень / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 12 липня, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект 4156 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" про посилення відповідальності за порушення режиму радіаційної безпеки. Він посилює покарання за проникнення в зону ЧАЕС.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Згідно з ним посилиться відповідальність за:

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знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон;

порушення вимог режиму радіаційної безпеки;

самовільне поселення в Чорнобильській зоні відчуження;

проникнення в Чорнобильську зону відчуження без законного дозволу.

Законопроект прийняли за підтримки 269 народних депутатів. Він розроблений згідно з Указом Президента України "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Наразі, документ допрацьовуються відповідно до пропозицій і зауважень у першу чергу у частині визначення покарання.

Раніше ми повідомляли, що міністр економіки України Олексій Любченко заявив, що в Чорнобильській зоні можна вирощувати кукурудзу для подальшої переробки в біогаз.