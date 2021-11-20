В Україні запрацював віртуальний тур до Чорнобиля

Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож до зони відчуження. Колаж "Сьогодні"

В Україні запустили сайт "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє здійснити віртуальний тур у зону відчуження.

Про це повідомляє онлан- проєкт "Чорнобиль. Подорож".

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Подробиці

Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю та ознайомитись із хронологією аварії.

"Освітній проєкт та комунікаційна платформа "Чорнобиль. Подорож" – продовження однойменної виставки, яка відкрилася на ВДНГ до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС", – йдеться на сайті.

Потрапляючи на сайт, відвідувач має можливість вибрати точку, з якої можна почати віртуальний тур Чорнобилем:

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занурення у контекст запаморочливого "1986" року;

дослідження анатомії "Катастрофи" та її наслідків;

науковий погляд на аварію в блоці "Атом";

історії людей, долі яких пов'язані з подіями 26 квітня 1986;

вивчення зони відчуження;

обговорення долі Чорнобиля.

Відвідувачам також пропонують стати учасником проекту. Для цього потрібно розповісти свою історію про Чорнобиль чи поділитися своєю думкою про майбутню зону відчуження.

Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож до зони відчуження. Зокрема, платформа дозволяє пролетіти над сучасною Прип'яттю, станцією радіолокації "Дуга" і покинутими селами Полісся.

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