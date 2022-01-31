В Україну прийде сніжна погода – прогноз від синоптиків

В Україні випаде сніг. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 1 лютого, у деяких областях буде сніжною. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Тепло прийде лише у три регіони – до +6 градусів.

Про це повідомляє Obozrevatel.

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Синоптики прогнозують невеликий сніг у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Температура повітря вночі становитиме від -2 до -6 градусів, а у Карпатах до -7.

Вдень температура повітря підніметься до 1 градуса тепла.

У центральних та східних областях на термометрах буде від -1 до +2 градусів, а опади не прогнозуються. Тепло очікується в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – до +6.

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Погода в Україні 1 лютого. Карта

Морози у лютому

Протягом останнього місяця зими абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та у Криму – 15-23 градусів морозу.

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Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті – місцями 21-24 градуси.

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