У Вишневому чоловік відкрив вогонь по людях: введено спецоперацію (фото, відео)

Злочинця затримали / Колаж "Сьогодні"
У Вишневому Київській області затримали озброєного злочинця.
Про це повідомляє Telegram-канал "Алярм".
Деталі
Сьогодні о 12:00 невідомий чоловік вистрілив кілька разів у людей. Після цього він закрився в квартирі багатоповерхівки.
Було терміново введено спецоперацію, квартиру штурмували. Зловмисника затримали.
У Вишневому затримали чоловіка, який стріляв у людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".
У Вишневому затримали чоловіка, який стріляв у людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".
Резонансна перестрілка в Мукачеві
У Мукачеві сталася стрілянина в кафе. Опісля до центральної районної лікарні потрапили двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями.
У поліції повідомили, що пораненим чоловікам 27 та 28 років.
- Один з них отримав вогнепальне поранення у легені. Стан його важкий, він у реанімації.
- Другий зазнав поранення в плече, під лопатку. Стан – середнього ступеня тяжкості.
Раніше ми писали:
- У Житомирській області судитимуть полковника ЗСУ, який п'яний вистрілив у 10-річну дитину.
- У червні у центрі Миколаєва сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення у груди.