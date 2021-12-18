Ватра у "Ватрі". В центрі Києва загорівся ресторан (відео)

Вогонь поширився на значну площу ресторану. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві поблизу Майдана Незалежності спалахнула пожежа в ресторані. На місці вже працюють рятувальники.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Реклама

Горить рестора "Ватра", який розташований за адресою вулиця Архітектора Городецького, 4Б.

"Прямо зараз на Городецького палає ресторан "Ватра". Пожежні рятувальники ДСНС вже працюють на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться в підписі до відео.

Реклама

Що нам вдалося дізнатися

У ДСНС Києва корреспонденту "Сьогодні" розповіли, що пожежа охопила дах ресторану на площі 30 квадратних метрів.

Обійшлося без постраждалих. В 15:28 полум'я загасили.

В ресторані були відвідувачі

На момент загорання заклад працював. За даними "Вартових еспресо", відвідувачів вивели, як тільки почалася пожежа. В результаті ніхто не постраждав.

Реклама

Загорання сталося в одному з приміщень, де була розташована витяжка. На місце, крім пожежників, викликали поліцію.

Раніше ми писали: