Весна посеред зими. У Києві зацвіли проліски (фото, відео)

У столиці розцвіли проліски. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Відрадному масиві розцвіли проліски. Як розповідають місцеві жителі, квіти вони посадили кілька років тому.

Про це йдеться в ефірі телеканалу "Київ".

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За словами людей, проліски добре розрослися на вулиці Академіка Стражеска, адже галявина росташована в тіні між панельними будинками. Тому тут для цих квітів є сприятливі умови для зростання.

Зазначається, що на лужку розцвіли звичайні проліски, які є червонокнижними. Тут виросло кілька сотень невеликих кущів.

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Проліски в столиці. Скріншоти

Що відомо про проліски?

Назва роду "пролісок" пов'язана з раннім цвітінням рослин — квіти з'являються відразу з-під снігу напровесні і живуть зовсім недовго (не більше місяця).

Проліски невибагливі, легко розмножуються насінням та цибулинами. Пересаджують через 5-6 років. Навесні потребують достатнього зволоження.

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У Києві взимку зацвіли сакури – з помітили у грудні на вулиці Липській у Печерському районі столиці.

У "Київзеленбуді" сайт "Сьогодні" запевнили, що цвітіння сакур у зимовий період у Києві спостерігається вже не вперше.

"За своїми біологічними особливостями рослина може цвісти двічі на рік: навесні та восени (орієнтовно в жовтні). Однак через глобальні зміни екологічної рівноваги, коли ми маємо досить теплий зимовий період, спокій для рослин не настає, тому вони продовжують вегетувати й пізніше випускати бутони", – пояснюють у "Київзеленбуді".

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