Вітряно та холодно: прогноз погоди у Києві на 11 листопада (карта)

Протягом дня у Києві буде сухо/Колаж: Сьогодні

У четвер, 11 листопада, у Києві прогнозують хмарну погоду. Крім того, днями у столиці зафіксували аномалію — зацвіли каштани, що не притаманно для листопада.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +7 градусів. Вітер — південний, 5-10 м/с. Опадів не передбачається.

Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

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З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градусів. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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