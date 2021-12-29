Вітряно та холодно: прогноз погоди у Києві на 29 грудня (карта)

Опадів у Києві не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"
У середу, 29 грудня, у Києві прогнозують суху, однак морозну погоду. Минулого дня погодні умови були погані, оскільки столицю замітало снігом, був туман та ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Києві опадів не прогнозують. У столиці буде хмарно. Стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 6 градусів нижче нуля. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.
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