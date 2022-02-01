Вітряно, але без опадів: погода в Україні 1 лютого

Опадів цього дня майже не буде/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 1 лютого, буде майже без опадів. Цього дня сильного морозу очікувати не варто, оскільки температура не опуститься нижче -2 градусів. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні опади у вигляді снігу очікуються лише у трьох областях — Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході очікується від -2 до +2 градусів. На сході — теж від 2 градусів морозу до 2 тепла.

У північних регіонах прогнозують від -2 до +3 градусів. На півдні буде 4-8 градусів тепла.

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У Києві опадів не прогнозують, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі теж буде сухо — 6-8 градусів тепла.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.