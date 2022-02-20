Вітряно, однак тепло: погода в Україні на 20 лютого

Попри вітер, в Україні буде "плюсова" температура/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 20 лютого, буде вітряною. Цього дня стовпчики термометрів піднімуться до 12 градусів тепла. Подекуди очікуються опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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Сьогодні в Україні прогнозують поривчастий вітер. Температура вдень становитиме 4-9 градусів тепла. На півдні — до +9-12 градусів. Опади очікуються в західних областях та на Півдні. На решті території — суха погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у неділю в більшості регіонів прогнозують мінливу хмарність.

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Що робити під час сильного вітру?

Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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