Відео дня. Під Києвом жінки виштовхали автобус зі снігової пастки

На Київщині жінки штовхали автобус. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині у кучугурах застряг рейсовий автобус. В результаті жінкам-пасажирам довелося штовхати транспорт.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Вартові Еспресо".
Сильні жінки
У Березанському районі на Київщині у снігу застряг автобус. Оскільки допомоги не було, пасажири вийшли з транспорту та почали його штовхати.
На опублікованому відео можна побачити, що автобус штовхали майже одні жінки. Спільними зусиллями їм вдалося виштовхати транспорт зі снігової пастки.
У Києві пасажирам довелося штовхати маршрутку, що зламалась
У Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати зламаний транспорт, щоб доїхати на роботу. Відео інциденту опублікували у Мережі.
НП сталася на вулиці Академіка Туполєва. У ролику видно, що маршрутка не змогла завестись.
Четверо чоловіків доклали фізичних зусиль, щоб транспорт зміг самостійно рухатись.
Раніше ми писали:
- Харківські депутати штовхали під гору автобус, що заглох
- Пасажирам довелося штовхати у депо тролейбус, що зламався посеред дороги у столиці: відео