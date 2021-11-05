Відео дня. У Києві водії вигадали спосіб їздити в годину пік без заторів

У Києві водії вигадали, як об'їхати пробки / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці через величезні затори на Троєщині деякі водії не витримують і йдуть на хитрість, щоб швидше проїхати. Велику тягучку вони об'їжджають тротуарами, газонами і зеброю.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Реклама

"Ранкове спостереження нашого читача із Троєщинського затору. Чіткі троєщинські водії-поспішальники об'їжджають тих, хто стоїть у заторі. Головне, включити аварієчку і прикинутися невидимочкою", – йдеться у публікації.

На записі видно, як кілька авто об'їжджають затор тротуаром, після чого роз'їхалися в різні боки. Хтось – на проїжджу частину, а хтось – далі на тротуар через зебру.

Реклама

Збій у роботі громадського транспорту

У Києві вранці 5 листопада стався збій у роботі громадського транспорту через затори на лівому березі столиці. Затримуються такі маршрути:

автобуси № 21,73,100,101,114;

тролейбуси № 29,30,31,47,50,50к маршрутами проспект Маяковського-бульвар Перова-проспект Шухевича.

Через це у місті ввели оперативне становище №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).