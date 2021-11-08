Відео дня. У Києві жінка без маски погрожувала працівниці аптеки

В аптеці у Києві влаштували скандал через відсутність маски. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві розгорівся черговий скандал через вимоги носити маски у громадських місцях. В одній із аптек жінка почала відкрито загрожувати фармацевту після зауваження про відсутність маски.
Про це повідомляє Telegram-канал. "Україна в шоці".
Спочатку вона назвала робітницю аптеки неосвіченою, а потім пообіцяла, що "її там більше не буде".
Правоохоронці вже знають про ситуацію.
У Києві щосили порушують карантин
Минулої доби поліція в Києві провела 410 перевірок порушень правил адаптивного карантину. Правоохоронці виявили багато порушень.
Поліція перевірила 238 об’єктів господарської діяльності. Результат:
- склали 5 адміністративних протоколів (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП).
Також перевірили 172 громадські транспортні засоби:
- склали 3 адміністративні протоколи (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП);
- винесли 102 адміністративні постанови (ч. 2 ст. 44-3 КУпАП).
Скільки ще триватиме масковий режим
Скасування маскового режиму в Україні поки що не планують. Українці носитимуть маски до завершення пандемії коронавірусу.
Головний санлікар Ігор Кузін наголосив, що маски є ефективним профілактичним засобом від усієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій.
"Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", – зазначив він.
Раніше ми писали:
- У Рівному на вулиці Соборній поліцейські затримали чоловіка у тролейбусі, який відмовлявся надіти маску та показати документи правоохоронцям.
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