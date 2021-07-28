Відео з розбиттям елітного алкоголю для TikTok виявилося фейком: що розповіли в магазині

Хлопець тримає в руках пляшку Glen Grant Rare Vintage 1948 / Фото: колаж "Сьогодні"

Київський блогер у вівторок виклав у TikTok ролик, на якому він розбиває пляшку нібито елітного віскі, яке коштує 205 тис. гривень у одному з супермаркетів столиці, а пізніше навіть вибачився за свій вчинок. Однак, як виявилося, насправді ніякої шкоди магазину завдано не було – це все обман.

Про це новинам "Сьогодні" розповіли в магазині, де було зняте "скандальне" відео.

Зі слів адміністраторки магазину Каріни Голубничої, хлопці й справді розбили якусь пляшку, але взяли вони її не з полиці, а дістали зі свого рюкзака – це була просто бутафорія.

"Це був якийсь чи чай, чи інший напій, і вони просто дістали його зі свого рюкзака й розбили у відділі та позбирали після себе скло. Їх було троє, і вони просто з різних ракурсів знімали на телефони", – розповіла вона.

Усе це шістнадцятирічний киянин зробив заради "хайпу", аби стати популярним у TikTok.

Причому, щоб ні у кого не виникло сумнівів у реальності його вчинку, він ще й потім зняв і вибачення, де зі сльозами на очах каже, що грошей для компенсації елітного напою немає і чинити так більше не буде.

"Автору выгодно, чтобы на видео реагировали и писали не только хорошие комментарии, но и плохие. Потому что чем больше с твоим видео взаимодействий, чем больше люди пишут, комментируют, пересылают другим людям, делятся видео, тем больше твое видео буде показываться", – пояснила "Сьогодні" digital-маркетолог Юлія Салдаєва.

А подальші вибачення тіктокера – це просто реклама для деяких телеграм-каналів, які й поширювали це відео.

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