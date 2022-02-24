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Воєнний стан у Києві: як працюватимуть метро, школи та лікарні

Інна Собора
24 лютого, 08:08
Зранку по столиці ведуться обстріли, вибухи чути в різних районах

В Києві не зупинять роботу метро / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві починає діяти воєнний стан. Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.

Про це повідомили в КМДА.

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Які рішення ухвалили

Відсьогодні у столиці школи та садочки не працюють.

Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

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Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен.

При цьому метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.

"Ми оперативно будемо повідомляти у разі змін", - повідомили у "Київському метрополітені".

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Що сталося вранці

  • Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заявипрезидента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
  • У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
  • У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
  • Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.
  • У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
  • Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.
  • На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.