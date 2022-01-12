Злодій не підозрював, що знаходиться в коробці: у Києві з автобуса вкрали посилку (фото)

Тварин повинні були забрати на вокзалі о 12:30/Колаж: "Сьогодні"

У Києві поблизу станції метро "Харківська" вкрали двох еублефарів. Невідомий чоловік забрав геконів посеред дня.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Деталі

Відомо, що тварин привіз автобус на автовокзал, що поблизу Центрального залізничного вокзалу. Геконів повинна була забрати жінка. Поки водій транспортного засобу розвантажував багаж, невідомий чоловік вкрав коробки з ящірками. В одній коробці тварина їхала до Львова, в іншій — в клініку.

Просять допомоги розшукати крадія

У разі, якщо хтось із людей бачив як чоловік вкрав коробки або має будь-яку інформацію, просять писати на акаунти в Telegram (нікнейми: @rexlise та @zzloy_kaktus).

Коробки з тваринами були в синьому пакеті/Фото: "Сьогодні"

Реклама

Ящірок повинні були забрати на вокзалі/Фото: "Сьогодні"

Тварин вкрали по приїзду автобуса/Фото: "Сьогодні"

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Реклама

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

Читайте також