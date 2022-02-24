Війська РФ захопили Чорнобильську станцію

Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції знаходиться у заручниках.

Про це повідомила радник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова в Facebook.

"Це загрожує безпеці не тільки України, а й Європи", – написала вона.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильським майданчиком втрачено.

"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", – сказав він.