Повітряний бій над Києвом: жодна ракета не впала на столицю

ВСУ збили над Києвом два російські літаки сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Вибухи над Києвом 7 березня – це робота української системи протиповітряної оборони. ЗСУ продовжують збивати ворожі літаки над Україною.

Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Знищення ракет над столицею

"Вибухи над Києвом – це була робота наших доблесних ППО. Поки що ні на 101, ні на 102 не надходило інформації про жертви або руйнування від цих вибухів. Слава українським ППО!" – написав Геращенко.

Під Обуховом годину тому український льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр".

"Це вищий пілотаж! Наш льотчик-герой зберіг зараз десятки, а можливо, сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі", – написав Геращенко.

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На місце виїхали місцеві жителі й надіслали фото вирви від вибуху.

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Другий збитий літак над Києвом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Facebook, що українська ППО о 20:30 7 березня збила над Києвом ворожий літак.

"О 21:10 на околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", – написав Залужний.

Мінус ворожий літак під Харковом

Під Харковом 7 березня збили російський літак і піймали пілота. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі.

Він один з головних учасників та свідків злочинів російського агресора проти мирного українського населення. Російський пілот здав своїх координаторів і розповів про злочинні накази.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в небі над Харковом майже постійно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично бомбардують житлові квартали міста.

Понад 30 знищених вертольотів окупантів під Херсоном

Військові зазначили, що цієї ночі проти 7 березня жорстко накрили аеродром Чорнобаївка, поряд із Херсоном.

"Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила та техніка", – йдеться у повідомленні.

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