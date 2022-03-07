Повітряний бій над Києвом: жодна ракета не впала на столицю

ВСУ збили над Києвом два російські літаки сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Вибухи над Києвом 7 березня – це робота української системи протиповітряної оборони. ЗСУ продовжують збивати ворожі літаки над Україною.
Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Знищення ракет над столицею
"Вибухи над Києвом – це була робота наших доблесних ППО. Поки що ні на 101, ні на 102 не надходило інформації про жертви або руйнування від цих вибухів. Слава українським ППО!" – написав Геращенко.
Під Обуховом годину тому український льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр".
"Це вищий пілотаж! Наш льотчик-герой зберіг зараз десятки, а можливо, сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі", – написав Геращенко.
На місце виїхали місцеві жителі й надіслали фото вирви від вибуху.
Другий збитий літак над Києвом
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Facebook, що українська ППО о 20:30 7 березня збила над Києвом ворожий літак.
"О 21:10 на околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", – написав Залужний.
Мінус ворожий літак під Харковом
Під Харковом 7 березня збили російський літак і піймали пілота. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі.
Він один з головних учасників та свідків злочинів російського агресора проти мирного українського населення. Російський пілот здав своїх координаторів і розповів про злочинні накази.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в небі над Харковом майже постійно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично бомбардують житлові квартали міста.
Понад 30 знищених вертольотів окупантів під Херсоном
Військові зазначили, що цієї ночі проти 7 березня жорстко накрили аеродром Чорнобаївка, поряд із Херсоном.
"Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила та техніка", – йдеться у повідомленні.
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