Біля Києва продовжуються бої – Кличко (відео)

Мер міста звернувся до киянів / Колаж "Сьогодні"

Біля Києвапродовжуються бої. Місто акумулює усі ресурси для оборони столиці. Все для життєзабезпечення жителів у складних умовах воєнного стану.

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

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"Сьогодні проїхався деякими блокпостами, встановленими на в'їздах до Києва. Наші військові, тероборона – у бойовій готовності та в рішучому настрої дати відсіч ворогові. Моральний дух – незламний! І сказали, що захищатимуть Київ за всяку ціну", – каже Віталій Кличко.

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