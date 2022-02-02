Врізався в стовп і поїхав далі: у Києві сталася дивна ДТП (відео)

У столиці позашляховик потрапив в аварію / Фото: Колаж: Сьогодні
У Шевченківському районі Києва вночі сталася ДТП. Водій на швидкості в'їхав у стовп, а перед цим його машину носило у різні боки.
Відео опублікував Київ Оперативний у Telegram.
Інцидент стався на перехресті вулиць Ружинської та Тешебаєва.
"Якесь дивакувате створіння сьогодні вночі чудило на своєму джипі на Нивках. Тож, якщо хтось на вищевказаних вулицях помітив зранку своє авто пошкодженим – маєте реальний шанс знайти цього неадеквата", – пишуть у Мережі.
Як видно у ролику, водій кілька разів врізався у стовп та поїхав далі.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.