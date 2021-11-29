"Навряд чи це помилка". У Києві продають м'ячі із символікою РФ (фото)

У столиці продають м'ячі з написом Russia / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві продають футбольні м'ячі, на яких зображена державна символіка Російської Федерації. На них написано "Russia" та зображено триколор.
Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у Telegram.
М'ячі помітив активіст у дитячому магазині на вул. Шухевича, 32.
"Продають футбольні м‘ячі із символікою країни-окупанта РФ. Навряд чи це помилка під час закупівлі або "не помітили", адже цей товар хтось закупив, доставив, прийняв на склад та виставив на вітрину", – написав Стерненко.
Путін та Лукашенко готують єдину символіку
Росія та Білорусь домовляються про створення єдиної символіки Союзної держави. Розмови про створення єдиної валюти поки що немає.
"Що стосується символіки для Союзної держави, ми над цим працюємо. Ми бачимо символ, який необхідний. Багато спільних документів супроводжуватиме якщо не герб, то союзний символ", – сказавдержсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев в інтерв'ю.
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