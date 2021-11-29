Друга цього року: у перинатальному центрі Києва народилася трійня (фото)

У столиці породілля народила трійню / Фото: Колаж: Сьогодні

У стінах Перинатального центру столиці сталася радісна подія. 27 листопада тут на світ з'явилася трійня.

Про це повідомляє Перинатальний центр Києва у Facebook.

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Жінка народила двох хлопчиків та дівчинку.

"Це другий випадок народження саме трійні в цьому році. Ми щиро вітаємо молодих батьків та бажаємо здоров’я маленьким киянам", – пишуть у повідомленні.

Діти з'явилися на світ 27 листопада / Фото: Facebook

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На Чернігівщині народила 13-річна дівчинка

У селі Городище Чернігівської області народила 13-річна дівчинка. Батькові дитини – 17 років. Пологи були дуже швидкі, медики ледве довезли Наталю до лікарні.

Про це "Супільному" розповів батько новонародженої малечі – 17-річний Сергій.

Новонароджене маля назвали Поліна. Вона народилася із вагою 2800 грам.

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