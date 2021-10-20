Витягла з того світу. У київському метро поліцейська врятувала життя чоловіку, у якого зупинилося серце

Поліцейська надала чоловіку першу необхідну допомогу до приїзду медиків/Колаж: Сьогодні

У Києві, де на два дні перекриють рух транспорту, на станції метро "Політехнічний інститут" поліцейська врятувала життя чоловіку.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі інциденту

На станції "Політехнічний інститут" чергова звернулася до поліцейської та повідомила, що один з пасажирів знепритомнів. Співробітниця поліції прибула до вагона електропоїзда.

Врятоване життя

За словами поліцейської Ірини Атаманчук, вона за допомогою навичок надання медичної допомоги провела реанімацію і повернула чоловіка у свідомість. Зокрема, скористалася дефібрилятором.

"У подібних ситуаціях потрібно діяти швидко, адже за лічені хвилини людина могла померти. Тому, завдяки досвіду, який отримала під час курсів домедичної допомоги, почала процес реанімації за допомогою дефібрилятора. Через декілька хвилин серце чоловіка почало битись та він отямився. Далі на станцію прибули лікарі та госпіталізували хворого до медичного закладу", — розповіла поліцейська.

Що кажуть медики?

Лікарі підтвердили, що поліцейська вчасно і правильно надала першу домедичну допомогу, що й врятувало життя пасажиру. Зараз його здоров'ю і життю нічого не загрожує.

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Схожий випадок

7 вересня на станції метро "Політехнічний інститут" раптово помер чоловік. Людині похилого віку стало зле у вестибюлі.

Відомо, що чоловік помер до прибуття медиків. Вони лише констатували смерть.

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