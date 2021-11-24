"Зламували" телефони, крали паролі та продавали інформацію: СБУ викрила хакерську групу

У Києві та Харкові працювали хакери / Фото: Колаж: Сьогодні
СБУ викрила міжнародну хакерську групу Phoenix, яка "зламувала" мобільні телефони, крала паролі та продавала конфіденційну інформацію громадян.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.
Подробиці
Зловмисники "спеціалізувалися" на дистанційному зламі мобільних пристроїв та незаконному зборі персональних даних.
"До складу угруповання входило 5 громадян України – мешканців Києва та Харкова. Всі мали вищу технічну освіту. У своїй діяльності зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення і технічні засоби. Для отримання доступу до облікових записів користувачів мобільних пристроїв хакери використовували "фішингові" ресурси – копії сайтів відомих виробників мобільних пристроїв Apple, Samsung та ін.", – йдеться у повідомленні.
Як крали інформацію та вартість послуг
Користувач мобільного пристрою, завантажуючи програму або програму на такому "фіктивному" сайті, надавав зловмисникам пароль у свій акаунт. Потім порушники копіювали інформацію, що зберігалася на зламаному телефоні.
"Отримані у такий спосіб дані дозволяли зловмисникам знімати кошти з рахунків громадян та продавати третім особам інформацію про їхнє приватне життя. Середня "вартість" за несанкціонований доступ до облікового запису власника мобільного телефону становила $200", – пишуть у пресслужбі СБУ.
Ще одним видом діяльності було розблокування викрадених та втрачених гаджетів виробництва Apple. Згодом їх продавали у мережі підконтрольних магазинів у Києві та Харкові.
Що вилучили
За оперативними даними, хакери вели свою діяльність понад 2 роки, а їх жертвами за цей час стали кілька сотень людей.
Під час п'яти обшуків магазинів, що функціонували під виглядом магазинів із продажу телефонів, та за місцем проживання зловмисників у Києві та Харкові, правоохоронці вилучили:
- комп'ютерну техніку та мобільні телефони на місці злочину;
- програмне забезпечення та технічні засоби для несанкціонованого втручання в акаунти;
- викрадені мобільні телефони, які під виглядом нових готували до збуту.
Вирішується питання про оголошення підозри учасникам угруповання за ст. 361 (незаконне втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України.
Продовжуються слідчі дії.
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