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Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР

Ігор Сєров
24 лютого, 13:18
Раніше повідомлялося, що було завдано удару по Рибальському острову, де розташовуються корпуси управління розвідки

Задимлення на Подолі. Скриншот з відео

Киян злякав дим зі столичного Подолу, в соцмережах з'явилися повідомлення про ймовірний вибух з наступним горінням.

У Мережі опублікували відео із задимленням на Рибальському, де розташовані корпуси Головного управління розвідки Міноборони. Проте нам спростували цю інформацію.

" Інформація про приліт російської ракети на київський Поділ не відповідає дійсності, – сказав сайту "Сьогодні" речник Головного управління розвідки Міноборони. – На Рибальському залишилися підрозділи охорони та закінчують спалювати якісь документи".