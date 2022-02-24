Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР

Задимлення на Подолі. Скриншот з відео
Киян злякав дим зі столичного Подолу, в соцмережах з'явилися повідомлення про ймовірний вибух з наступним горінням.
У Мережі опублікували відео із задимленням на Рибальському, де розташовані корпуси Головного управління розвідки Міноборони. Проте нам спростували цю інформацію.
" Інформація про приліт російської ракети на київський Поділ не відповідає дійсності, – сказав сайту "Сьогодні" речник Головного управління розвідки Міноборони. – На Рибальському залишилися підрозділи охорони та закінчують спалювати якісь документи".