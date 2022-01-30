Січень "попрощається" снігопадом? Якої погоди чекати у Києві

В Україні очікується погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 31 січня, буде хмарною протягом усього дня. Столицю засипатиме снігом до вечора. Проте на вулиці буде 0 градусів, тому опади одразу перетворяться на "кашу" на дорогах.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Згідно з прогнозом, в останній день січня до 8-ї ранку температура триматиметься на рівні -1 градус, вдень підніметься до нуля. Увечері стовпчики термометра опустяться до 2 градусів морозу. При цьому через високу вологість відчуватись на вулиці буде холодніше.

Вітер у місті буде західний, до 4,1 м/с.