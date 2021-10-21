Покинута лабораторія і секретна в'язниця. ТОП-5 найстрашніших місць у Києві

Найстрашніші місця Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська столиця славиться багатою історією. Однак у місті є багато місць, навколо яких ходять моторошні легенди.

Сайт "Сьогодні" зібрав найбільш містичні місця Києва.

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Лабораторія інституту Громашевського

Фото kyivmaps

Раніше в цій лабораторії проводили дослідження вірусних інфекцій. Але в 1990-х роках місце раптово покинули. Багато предметів так і залишилися недоторканими: пробірки, інструмент, меблі та телефони.

Фото kyivmaps

Серед місцевих жителів ходять чутки, що там не тільки досліджували інфекції, але і займалися чимось більш серйозним. Тут все ще збереглася закриті бункерні двері, але куди вони ведуть, невідомо. А на горищі стоять клітки із зловісними написами "Рак" і "СНІД". Що або хто знаходився у цих клітках, також невідомо.

Підземна в'язниця НКВД

В'язниця НКВС. Фото livejournal

Моторошне місце знаходиться у центральній частині міста, де раніше була фортеця. В'язницю помітили тільки після розпаду СРСР під час будівництва нових житлових будинків.

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У радянські часи все там було строго засекречено. У підземеллях збереглися камери з решітками та великими дверима, рейки і цистерни, навіть залишки електропроводки. Деякі історики вважають, що в цистерни з кислотою скидали трупи ув'язнених і потім зливали все в Дніпро.

Зелений театр

Зараз в Зеленому театрі не проводять заходи, він стоїть занедбаний. Колаж "Сьогодні"

Зелений театр відкрили в якості післявоєнної реабілітації міста. Однак через нові місця для відпочинку втрачав свою популярність. Театр міг би працювати і зараз, якби не масштабна пожежа після удару блискавки. Екстрасенси ж кажуть, що на театрі закляття, яке і призвело до пожежі. Якщо його відновити – Зелений театр знову згорить, тому робити це марно.

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Одні кажуть, що в підземеллях театру знаходяться портали, що ведуть у інші виміри. А є й інша версія – нібито тунелі ведуть до самого Чернігова.

Найпопулярніша легенда пов'язана з полтергейстом по імені Господар. Місцеві жителі кажуть, що приходячи до Зеленого театру, з ним обов'язково потрібно привітатися. Тоді Господар прийме гостей в своєму володінні. Подейкували, що Господар застосовував фізичні сили, йому навіть приписують згвалтування дівчини.

Замок Річарда

Замок Річарда – Левине серце. Фото: interesniy.kiev.ua

Згідно з легендою, забудовник будівлі Дмитро Орлов вкрав проєкт у архітектора Роберта Марфельда. Останній дуже образився і прокляв Орлова. Пізніше забудовника застрелили прямо біля будівлі.

Фото: Вікіпедія

З тих пір його душа нібито неприкаяною бродить по будинку, стогне і завиває. Однак скептики вважають, що моторошні звуки викликані протягами у вентиляційних трубах.

Тунелі під Дніпром

Сталінські тунелі під Дніпром. Фото Secret Land

Недобудована система тунелів повинна була з'єднати правий і лівий берег Дніпра. Ще в 1930-х роках Сталін захотів створити підземне сполучення між усіма районами Києва, але проєкт призупинили через велику аварію.

Уже в кінці 1940-х ідея з тунелями стала неактуальною і роботи зупинили назавжди. У наш час містичне місце на Жуковому острові наполовину затоплене, що робить його ще страшнішим.