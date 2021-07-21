Зацепери або люди на шляхах. Які НП найчастіше бувають у київському метрополітені

Постраждалого транспортували на ношах. Фото: ДСНС
У минулому році в Київському метрополітені зафіксували 57 грубих порушень. Більшість з них – зацепери, які намагалися проїхати між або на вагонах.
Про це повідомили на сторінці підприємства в Facebook.
Читайте також: Загадки Київського метрополітену: секрети трьох станцій-близнюків (фото)
Які НП трапилися за рік:
- 38 зацеперів;
- 19 пасажирів попадали на колії і були травмовані;
- один випадок на перегоні "Видубичі" – "Славутич" закінчився летально.
Більшість порушників затримали правоохоронці.
У цьому році було вже 22 порушення. Днями пасажир переліз через огорожу на перегоні "Лівобережна" – "Дарниця" і загинув під поїздом. Дістають пасажирів із шляхів безпосередньо машиніст поїзда, поліцейські, рятувальники і лікарі швидкої. Такі порушення тимчасово паралізують роботу метро на одній з гілок.
Нагадаємо, раніше в київському метрополітені тендітна дівчина побилася з чоловіком.
Новини на цю ж тему: