Зацепери або люди на шляхах. Які НП найчастіше бувають у київському метрополітені

Останнє грубе порушення в метро призвело до смертельного результату

Постраждалого транспортували на ношах. Фото: ДСНС

У минулому році в Київському метрополітені зафіксували 57 грубих порушень. Більшість з них – зацепери, які намагалися проїхати між або на вагонах.

Про це повідомили на сторінці підприємства в Facebook.

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Які НП трапилися за рік:

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38 зацеперів;

19 пасажирів попадали на колії і були травмовані;

один випадок на перегоні "Видубичі" – "Славутич" закінчився летально.

Більшість порушників затримали правоохоронці.

У цьому році було вже 22 порушення. Днями пасажир переліз через огорожу на перегоні "Лівобережна" – "Дарниця" і загинув під поїздом. Дістають пасажирів із шляхів безпосередньо машиніст поїзда, поліцейські, рятувальники і лікарі швидкої. Такі порушення тимчасово паралізують роботу метро на одній з гілок.

Нагадаємо, раніше в київському метрополітені тендітна дівчина побилася з чоловіком.