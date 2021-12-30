Затримка транспорту та затори: що відбувається на дорогах Києва (карта)

У столиці великі пробки на дорогах / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 30 грудня затримується рух трамваїв, а також місто паралізували затори. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП.
Про це повідомляє КП "Київпастранс".
Затримується рух трамваїв
- Затримується рух трамваїв № 22а, 28, 35 по вул.Курнатовського-вул.А.Нової через ДТП.
На місце викликано поліцію.
Затримується рух автобусів
- Затримується рух автобусів №22а, 28, 35 на вул. Миропільська-вул. Андрія Малишка у напрямку ст. м. Лісова через ДТП. На місце викликано поліцію.
Затори скували місто
Сьогодні у першій половині дня столицю скували затори. З лівого на правий берег виїхати складно – тягучки майже на всіх мостах у столиці. Про це свідчать онлайн-карти Google maps.
Стоїть рух на Великій Окружній дорозі.
Крім того, на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Лесі Українки, проспекті Леся Курбаса.
Також затори на вулиці Мечникова, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирській, Набережному шосе та ін.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також проводяться на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої. ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.
Раніше ми писали:
- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
- У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.