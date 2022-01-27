Чи закриють школи та садки у Києві на карантин? У КМДА відповіли

Навчальний процес поки що не зупинятимуть / Фото: Колаж: Сьогодні

Столичні школи та садочки не закриваються на карантин. Рішення про роботу навчальних закладів приймають керівники залежно від рівня захворюваності у закладі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка.

"Міська влада дозволяє керівникам шкіл самостійно приймати рішення про переведення на дистанційну форму навчання класів або всього навчального закладу", – йдеться у повідомленні.

Таке рішення дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей та освітян хворіє мало.

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Новий спалах коронавірусу

В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. 19 січня у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий за попередні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.

Ляшко уточнив, що епіцентром спалаху є Західна Україна. Реклама "Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", – сказав міністр.

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