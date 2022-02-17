Зачиняйте вікна! У Києві різко погіршиться погода

Сьогодні столицю накриє сильний вітер / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві вночі 18 лютого очікується сильний вітер. Пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с. Синоптики передають рівень небезпеки – жовтий.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна щільно зачинити;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, і навіть не паркувати поруч з нею автотранспорт.
Очікується потепління
Температура повітря буде високою. Навіть уночі вона перевищуватиме 0 градусів, очікується +1+4 градуси.
А вдень передбачається +5+11 градусів, у південній частині весна явно забігатиме поза сезонною чергою, +9+14 градусів.
У східних областях та на північному сході повітря буде свіже, вночі від 2 морозу до 2 тепла, вдень 0+4 градуси.