Заміновано! Киян попередили про небезпеку прогулянок у парках – список місць

У Києві діє заборона в’їжджати на територію лісогосподарств транспортними засобами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час оборони Києва на деяких ділянках територій проводились мінування місцевості як українськими військовими, так і російськими окупантами. Також через авіацію та артилерію ворога залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались, – снаряди, авіаційні бомби, міни.

Про це повідомляє КМДА.

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Як зазначається, найбільш забрудненими виявилися околиці міста, де були бойові зіткнення, – в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства, автомобільних доріг у напрямку Житомира та Вишгорода.

"Здійснено 30 виїздів для виконання робіт з обстеження будівель, споруд і територій на наявність вибухонебезпечних предметів у Пущу-Водицю, Святошинський район, Деснянський район. Виявлено 25 залишків вибухонебезпечних предметів. На даний час взвод піротехнічних робіт продовжує працювати в Пущі-Водиці", – йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що в Києві діє заборона відвідувати та в’їжджати на територію лісогосподарств столиці транспортними засобами – за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети. Також наразі тривають роботи із прибирання від вибухонебезпечних предметів деяких "зелених" зон столиці.

Тому влада міста просить не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у наступних парках та скверах:

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Дарницький район: сквер Привокзальний, сквер Григоренка 36-38;

Дніпровський район: парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), парк Попудренко;

Деснянський район: парк Кіото (західна частина), парк Деснянський (південна частина), парк ім. Шухевича (західна частина), парк із водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), парк Муромець (південна частина);

Оболонський район: сквер на розі просп. Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина), сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), сквер на Мінській площі (західна частина);

Подільський район: сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської), сквер на просп. Правди, 70-76, парк Кинь-Грусть (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);

Шевченківський район: сквер "Мюнхенський", парк "Нивки" (західна частина, метро "Берестейська"), Повітрофлотський шляхопровід, сквер на Подільському узвозі, парк на схилах Смородинського узвозу, парк Бабин Яр, парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), сквер Довнар-Запольського, вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78;

Соломʼянський район: парк Захисників України;

Святошинський район: парк Юність (зі сторони вул. Покотила), парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), бульвар Академіка Вернадського (західна частина), сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги);

Голосіївський район: лісопарк по вул. Кайсарова.

Нагадаємо, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляв про те, що війна в Україні поставила під загрозу курортний сезон в Одеській області через міни в морі.

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